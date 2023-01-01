Во 2 сезоне сериала «Предпоследняя инстанция» прошел год с последних событий. Управление по распределению душ (УПРД), которым руководит Максим, прекрасно работает: никаких перебоев и неучтенных душ не наблюдается. Но однажды все идет не по плану. Неожиданно души, которым полагалось оказаться в Раю, в обход УПРД попадают в ад. К этому явно причастен дьявол или его посредник, который заключает с людьми соглашения о приобретении их души. Повлиять на ситуацию можно лишь одним способом — убедить человека, который продал душу, отказаться от всего, что ему досталось от дьявола, и разорвать с ним сотрудничество.