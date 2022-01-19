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Тайны Салфер-Спрингс 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Тайны Салфер-Спрингс
Киноафиша Сериалы Тайны Салфер-Спрингс Сезоны Сезон 2

Secrets of Sulphur Springs
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Тайны Салфер-Спрингс»

Во 2 сезоне сериала «Тайны Салфер-Спрингс» приключения школьников, которые обнаружили вход в секретный портал и начали путешествовать во времени, продолжится. Напомним, в предыдущем сезоне семейство Кэмпбелл переехало в другой город, чтобы начать жизнь заново. Они приобрели гостиницу, которая давно пустовала, и превратили ее в роскошный особняк. Тинейджер Гриффин поступил в новую школу, где узнал от своей новой подруги Харпер мистическую историю, связанную с этим домом. Оказывается, там живет дух девушки, которая таинственным образом пропала много лет назад. Школьники решили выяснить, что случилось на самом деле. 

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Тайны Салфер-Спрингс График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Только время покажет Only Time Will Tell
Сезон 2 Серия 1
19 января 2022
Нельзя терять время No Time To Waste
Сезон 2 Серия 2
19 января 2022
Перерыв Time Out
Сезон 2 Серия 3
19 января 2022
Не в том месте, не в то время Wrong Place, Wrong Time
Сезон 2 Серия 4
19 января 2022
Самое время It's About Time
Сезон 2 Серия 5
19 января 2022
Решающий момент Crunch Time
Сезон 2 Серия 6
19 января 2022
Проверка времени Check-out Time
Сезон 2 Серия 7
19 января 2022
Время не на нашей стороне Time Is Not On Our Side
Сезон 2 Серия 8
19 января 2022
График выхода всех сериалов
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