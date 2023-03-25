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Тайны Салфер-Спрингс 2021 - 2023, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Тайны Салфер-Спрингс
Киноафиша Сериалы Тайны Салфер-Спрингс Сезоны Сезон 3

Secrets of Sulphur Springs
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 25 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 3-й сезон сериала «Тайны Салфер-Спрингс»

В 3 сезоне сериала «Тайны Салфер-Спрингс» в жутковатом семейном отеле Кэмпбеллов появляется новое привидение. Сущность селится в номере 205 и начинает сеять хаос по всему Тремонту. Гриффин и его друзья вступают в контакт с незаконным жителем гостиницы и получают страшное пророчество. Чистое, ничем не разбавленное зло приближается к городку и грозится смести его с лица Земли уже к 2024 году. У команды остается не так много времени, чтобы противостоять неизбежному. Дети должны разгадать запутанную тайну из прошлого, которая может содержать ключ к победе над призраком в настоящем и спасению Даннов и Кэмпбеллов.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Тайны Салфер-Спрингс График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Время не позволит мне Time Won't Let Me
Сезон 3 Серия 1
25 марта 2023
Время в кристалле Time in a Crystal
Сезон 3 Серия 2
25 марта 2023
Время закрытия Closing Time
Сезон 3 Серия 3
25 марта 2023
Плохой судья времени Bad Judge of Time
Сезон 3 Серия 4
25 марта 2023
Время никого не ждет Time Waits for No One
Сезон 3 Серия 5
25 марта 2023
Время раскрывает все Time Reveals All
Сезон 3 Серия 6
25 марта 2023
Время крика Scream Time
Сезон 3 Серия 7
25 марта 2023
Самый последний момент Nick of Time
Сезон 3 Серия 8
25 марта 2023
График выхода всех сериалов
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