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Тайны Салфер-Спрингс 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Тайны Салфер-Спрингс
Киноафиша Сериалы Тайны Салфер-Спрингс Сезоны Сезон 1

Secrets of Sulphur Springs
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 11
Продолжительность сезона 4 часа 35 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тайны Салфер-Спрингс»

В 1 сезоне сериала «Тайны Салфер-Спрингс» родители перевезли Гриффина Кэмпбелла в другой город, где они приобрели заброшенную гостиницу, которую собираются отремонтировать. Новые одноклассники рассказывают подростку мифическую историю об этом доме, которая давно уже передается из уст в уста. Согласно легенде, давным-давно в гостинице исчезла девочка, и теперь по комнатам бродит ее призрак. Гриффин с новыми приятелями хочет обследовать здание. В результате своей экспедиции ребята обнаруживают загадочный портал.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Тайны Салфер-Спрингс График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Давным-давно Once Upon a Time
Сезон 1 Серия 1
15 января 2021
Где-то во времени Somewhere in Time
Сезон 1 Серия 2
15 января 2021
Прямо вне времени Straight Outta Time
Сезон 1 Серия 3
15 января 2021
Время музыки Time to Face the Music
Сезон 1 Серия 4
22 января 2021
Петрушка, шалфей, розмарин и время Parsley, Sage, Rosemary and Time
Сезон 1 Серия 5
29 января 2021
Искаженное время Time Warped
Сезон 1 Серия 6
5 февраля 2021
Давно прошло Long Time Gone
Сезон 1 Серия 7
12 февраля 2021
Если бы время можно повернуть вспять If I Could Turn Back Time
Сезон 1 Серия 8
19 февраля 2021
Со временем As Time Goes by
Сезон 1 Серия 9
26 февраля 2021
Нет времени лучше, чем сейчас No Time Like the Present
Сезон 1 Серия 10
5 марта 2021
Раз за разом Time After Time
Сезон 1 Серия 11
12 марта 2021
График выхода всех сериалов
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