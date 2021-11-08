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Киноафиша Сериалы Воскресенский Сезоны Сезон 1 Серия 1

Воскресенский 1 сезон 1 серия смотреть онлайн

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Сезон 1 / Серия 1 8 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 2 8 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 3 9 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 4 9 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 5 10 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 6 10 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 7 11 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 8 11 ноября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Воскресенский» выпускник мединститута Иван Фогель получает стажировку у светила современной хирургии – загадочного профессора Аркадия Воскресенского. Тот принимает участие в сложных расследованиях городской полиции.

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