В 1 сезоне 1 серии сериала «Воскресенский» выпускник мединститута Иван Фогель получает стажировку у светила современной хирургии – загадочного профессора Аркадия Воскресенского. Тот принимает участие в сложных расследованиях городской полиции.
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