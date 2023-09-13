Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Падение дома Ашеров
Новости
Новости о сериале «Падение дома Ашеров»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Падение дома Ашеров»
Вся информация о сериале
Эдгар Аллан По сочетается с «Наследниками» в трейлере хоррор-сериала «Падение дома Ашеров»
Новый проект от создателя «Призрака дома на холме».
Написать
13 сентября 2023 14:24
Появились первые кадры из мини-сериала Майка Флэнагана «Падение дома Ашеров»
Экранизация произведения Эдгара Аллана По также обрела дату премьеры.
Написать
11 августа 2023 12:40
Стало известно, когда ждать новые сезоны «Короны» и «Сексуального просвещения»
Три ожидаемых проекта Netflix выйдут на экраны осенью этого года.
Написать
19 мая 2023 14:17
Актриса Кейт Сигел сообщила о начале съемок хоррор-сериала «Падение дома Ашеров»
За проект отвечает создатель «Призрака дома на холме» и «Полуночной мессы».
Написать
28 января 2022 11:02
Карла Гуджино, Марк Хэмилл и другие артисты вошли в актерский состав сериала «Падение дома Ашеров»
Разработкой занимается автор «Призрака дома на холме».
Написать
10 декабря 2021 12:45
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия?
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667