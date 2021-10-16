Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Там, где не бывает снега 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Там, где не бывает снега
Киноафиша Сериалы Там, где не бывает снега Сезоны Сезон 1

Там, где не бывает снега 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Там, где не бывает снега»

В 1 сезоне сериала «Там, где не бывает снега» известного телемагната находят мертвым вместе с его молодой любовницей. Для популярной ведущей и супруги убитого Виктории Голубевой произошедшее оказывается шоком: она не знала об измене мужа и до этого дня считала свою жизнь идеальной. Одновременно с этой бедой на нее обрушиваются и другие проблемы: ее подозревают в жестоком двойном преступлении, а взрослая дочка бросает престижный университет за границей. Теперь Вика вынуждена начать свое расследование.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
Написать отзыв
Список серий сериала Там, где не бывает снега График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 октября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 октября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 октября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 октября 2021
График выхода всех сериалов
Реальные американские фермеры остались в шоке от «Йеллоустоуна»: на ранчо в США никто не живет так, как Даттоны
У этого корейского хита Netflix рейтинг 8,2, но только единицы могут досмотреть его до конца
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Я был в шоке»: боссы DC хотят вернуть Кавилла в свою киновселенную, но далеко не Суперменом — актеру уже нашли идеальную роль
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше