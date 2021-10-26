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Киноафиша Сериалы Последний настоящий гангстер Сезоны Сезон 4 Серия 2

Последний настоящий гангстер 2018 2 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Последний настоящий гангстер»
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Сезон 4 / Серия 1 26 октября 2021
Первый горб - самый сложный
Сезон 4 / Серия 2 26 октября 2021
У Трея появляется цель
Сезон 4 / Серия 3 2 ноября 2021
Если не можете, арендуйте
Сезон 4 / Серия 4 9 ноября 2021
Помогать трудно
Сезон 4 / Серия 5 16 ноября 2021
Переговорщик
Сезон 4 / Серия 6 23 ноября 2021
Размазня
Сезон 4 / Серия 7 30 ноября 2021
Познай себя
Сезон 4 / Серия 8 7 декабря 2021
Квадратный круг
Сезон 4 / Серия 9 14 декабря 2021
Расплата
Сезон 4 / Серия 10 21 декабря 2021
О чем серия

В 4 сезоне 2 серии сериала «Последний настоящий гангстер» главный герой постепенно пытается привыкнуть к своему новому уровню жизни и существования. Сможет ли он отойти от пятнадцатилетнего заключения в тюрьме? Сделать это будет не так уж и просто.

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