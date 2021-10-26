В 4 сезоне 3 серии сериала «Последний настоящий гангстер» экс-заключенный Трей шокирован, когда он видит, как сильно изменился мир после того, как его освободили за хорошее поведение после пятнадцатилетнего тюремного заключения...
Нестерова наконец-то счастлива, но все ведь не может быть хорошо вечно: чем удивит «Овчарка-2»
Общались только жестами? Действительно ли Сулейман запретил говорить во дворце после смерти Хюррем
Пока все обсуждают «Фишера» и ждут 8 сезон «Невского», Шпагин предпочитает другой детективный сериал: «Я смотрел его дважды»
Не хуже «Невского»: 3 захватывающих детектива от НТВ с отличным рейтингом — №1 оценили даже выше
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
Хорошо смеется тот, кто разбирается в комедиях СССР: взгляните на 6 вопросов и отличите миф от правды (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail