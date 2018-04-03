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Последний настоящий гангстер 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Последний настоящий гангстер
Киноафиша Сериалы Последний настоящий гангстер Сезоны Сезон 1

The Last O.G. 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 апреля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Последний настоящий гангстер»

В 1 сезоне сериала «Последний настоящий гангстер» после того, как Трей вышел из тюрьмы за хорошее поведение, он возвращается в свой родной район. Герой шокирован тем, как изменился мир, пока он отсутствовал пятнадцать лет. Его бывшая девушка состоит в отношениях с успешным человеком, который помогает ей растить близнецов Трея, о которых ему не было известно. Он намерен наладить отношения со своими детьми и найти деньги, чтобы содержать их и себя. Для этого ему предстоит ступить на чужую территорию и вспомнить, чему он научился в тюрьме.

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Список серий сериала Последний настоящий гангстер График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
3 апреля 2018
Бобы Бобо Bobo Beans
Сезон 1 Серия 2
10 апреля 2018
Истина Сафари Truth Safari
Сезон 1 Серия 3
17 апреля 2018
Проведите вправо Swipe Right
Сезон 1 Серия 4
24 апреля 2018
Повторный проход Repass
Сезон 1 Серия 5
1 мая 2018
Тренировочный день Tray-ning Day
Сезон 1 Серия 6
8 мая 2018
Лимонные капли Lemon Drops
Сезон 1 Серия 7
15 мая 2018
Это отступничество That Backslide
Сезон 1 Серия 8
22 мая 2018
Выплачивается в полном объеме Paid in Full
Сезон 1 Серия 9
29 мая 2018
Клеменца Clemenza
Сезон 1 Серия 10
5 июня 2018
График выхода всех сериалов
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