В 1 сезоне 5 серии сериала «Русские горки» Петя влюбляется в англичанку Бет, которая оказывается дочерью Харпера. Вместе они приезжают в новый деревенский дом, где находят маленькую Ниццу. В это время освобожденная Татьяна пытается найти дочку.
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