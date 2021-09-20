В 1 сезоне 3 серии сериала «Русские горки» Тане удается соблазнить расстроенного Харпера. Наутро в дом врываются советские агенты, и женщине приходится защищать любимого и его дочерей. В итоге она оказывается под арестом вместе с Джоном.
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