В 1 сезоне 11 серии сериала «Русские горки» старшие дочери Харпера воссоединяются с отцом и сестрой. Узнав о гибели жены, Джон хочет покончить с собой, но Ницца не позволяет ему это сделать. Татьяна подсаживается на наркотики и хочет похитить дочь.
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