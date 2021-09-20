В 1 сезоне 1 серии сериала «Русские горки» бывшие солдаты Марк и Петр прогуливаются по сочинской набережной первым послевоенным летом. Они знакомятся с красавицей Татьяной и узнают, что девушка работает гувернанткой в доме англичанина Харпера.
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