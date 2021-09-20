В 1 сезоне 19 серии сериала «Русские горки» новорожденную дочку Ниццы принимают в своей семье Бет и Петр. Ее называют в честь жены Джона Элеонорой. Сара тем временем теряет своего младенца, но соглашается кормить Элю. Таню увольняют из клиники.
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