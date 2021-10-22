В 1 сезоне 2 серии сериала «Майя и три воина» после чудовищной потери открывается новая информация о старинном пророчестве. Майя собирается в далекое путешествие. Ей нужно отыскать трех бойцов, вместе с которыми она сможет спасти человечество.
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