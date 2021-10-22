В 1 сезоне 4 серии сериала «Майя и три воина» Майя вместе с Рико ищет знаменитого Воина Черепа в Стране Джунглей. Они попадают к знаменитой лучнице Чими, которая чурается людей. Местное население между собой прозвало ее Белым Чудовищем.
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