В 3 сезоне 1 серии сериала «Мелочи жизни» Друв вынужден уехать из города из-за своей новой работы. Он счастлив, что наконец нашел дело по душе, но предстоящее расставание с Кавьей сильно на него давит. Девушка тоже тяжело переживает эту перемену.
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