В 3 сезоне 5 серии сериала «Мелочи жизни» Друв едет к своей матери в Дели, чтобы помочь ей с переездом. Но родственники постоянно давят на него и сводят любые разговоры к женитьбе. Парень чувствует себя одиноким и разочарованным в доме детства.
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