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Киноафиша Сериалы Мелочи жизни Сезоны Сезон 2 Серия 1

Мелочи жизни 2016 1 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Мелочи жизни»
Серия 1
Сезон 2 / Серия 1 5 октября 2018
Серия 2
Сезон 2 / Серия 2 5 октября 2018
Серия 3
Сезон 2 / Серия 3 5 октября 2018
Серия 4
Сезон 2 / Серия 4 5 октября 2018
Серия 5
Сезон 2 / Серия 5 5 октября 2018
Серия 6
Сезон 2 / Серия 6 5 октября 2018
Серия 7
Сезон 2 / Серия 7 5 октября 2018
Серия 8
Сезон 2 / Серия 8 5 октября 2018
О чем серия

Во 2 сезоне 1 серии сериала «Мелочи жизни» в Мумбаи из Дели приезжает старый приятель Друва. Ребята принимают его у себя в гостях. Эта встреча с человеком из прошлого заставляет парня задуматься, как сильно он сам изменился за последние годы.

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