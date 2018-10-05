Во 2 сезоне 1 серии сериала «Мелочи жизни» в Мумбаи из Дели приезжает старый приятель Друва. Ребята принимают его у себя в гостях. Эта встреча с человеком из прошлого заставляет парня задуматься, как сильно он сам изменился за последние годы.
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