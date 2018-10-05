Во 2 сезоне 4 серии сериала «Мелочи жизни» в гости к молодой паре приходит мать Кавьи. Пока девушки нет дома, Друв пытается развлечь ее своими силами. Он ведет будущую тещу на прогулку по городу и открывает для себя этого человека с новой стороны.
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