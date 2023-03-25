Во 2 сезоне сериала «И снова здравствуйте!» Борис надеется наконец довести до конца начатое опасное дело. Он планирует убить Николая, чтобы вернуть назад свои деньги. Однако на его пути встает неожиданное осложнение. Семью мужчины начинает преследовать загадочный криминальный авторитет по кличке Иностранец, который намерен отомстить за гибель своего брата. Тем временем Борис вновь начинает ощущать вкус еды, боль от ран и другие человеческие чувства. А значит, он перестает быть бессмертным. Теперь перед героем встает непростой выбор: остаться неуязвимым или вернуть свою прежнюю жизнь.