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Темная лошадка Marvel: этот сериал назвали провалом еще до выхода, хотя напоминает смесь «Железного человека» и «Доктора Стрэнджа»

24 июня 2025 08:27
Темная лошадка Marvel: этот сериал назвали провалом еще до выхода, хотя напоминает смесь «Железного человека» и «Доктора Стрэнджа»

«Железное сердце»: мини-проект, который хоронят зря.

До премьеры «Железного сердца» — всего неделя, а в сети уже вовсю роют сериалу могилу. Сотни постов, скептические мемы, предсмертные диагнозы в духе «ещё один провал Marvel».

Но давайте честно: это не критика, а хейт по инерции. А если дать шанс? Всё, что мы знаем о проекте, говорит: он как минимум амбициозен. Как максимум — способен удивить.

Темная лошадка Marvel: этот сериал назвали провалом еще до выхода, хотя напоминает смесь «Железного человека» и «Доктора Стрэнджа»

Чем выделяется новинка

Во-первых, Рири Уильямс, сыгранная Доминик Торн, не копирует Тони Старка. Она его наследует — не в смысле харизмы, а в смысле идеи: технологии как сила, которую можно — и нужно — держать в руках человека.

Роберт Дауни-младший не просто передал эстафету — он публично поддержал актрису, сказав: «Железный человек любит Железное сердце».

Во-вторых, сериал обещает удивительное соединение магии и науки. Мы впервые увидим, как технологии работают в тандеме с магией Тёмного измерения и Камар-Таджа. Это не просто костюм с новыми фишками — это расширение лора MCU в сторону, куда до сих пор не заглядывали.

Темная лошадка Marvel: этот сериал назвали провалом еще до выхода, хотя напоминает смесь «Железного человека» и «Доктора Стрэнджа»

Магия + технологии

К тому же появление Капюшона и Мефисто — да, того самого Мефисто, который стал интернет-легендой ещё во времена «ВандаВижн» — добавит тьмы и серьёзной ставки в финале. И по слухам, концовка «Железного сердца» напрямую повлияет на будущее киновселенной и может познакомить героиню с Доктором Стрэнджем.

Добавьте к этому хронометраж, внезапно достойный (от 40 до 57 минут), возвращение Камалы Хан и релиз в двух волнах (24 июня и 1 июля) — и вы поймёте: Marvel явно не считает этот проект проходным. А может, и нам не стоит?

Как смеешь ты стоять там, где стоял Тони Старк: 4 причины, почему фанаты Marvel не приняли «Железное сердце».

Фото: Кадры из сериала «Железное сердце»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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