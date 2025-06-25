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«Вернулись к истокам»: «Железное сердце» оказалось напрямую связано с первым «Железным человеком» — теперь сериал хвалят даже хейтеры

25 июня 2025 15:42
«Вернулись к истокам»: «Железное сердце» оказалось напрямую связано с первым «Железным человеком» — теперь сериал хвалят даже хейтеры

Оценки 70+ на Rotten Tomatoes говорят сами за себя.

Когда сериал «Железное сердце» только анонсировали, публика пожала плечами —очередной ученик Тони Старка, очередная «повесточка», все мы уже видели. Но вот прошло всего три серии, и Marvel выдал ход, который впечатлил даже тех, кто давно списал сериалы по киновселенной в утиль. В игру вступил человек, чья фамилия вызывает у фанатов MCU лёгкий нервный тик — Стейн.

Неужели тот самый? Неа — Стейн-младший. Новый персонаж Джо Макилликатти, сыгранный обаятельным Олденом Эренрайком (он же молодой Хан Соло, если вдруг забыли), оказался вовсе не простачком-ботаником, а самым настоящим Иезекилем Стейном — сыном Обадайи Стейна, первого серьёзного врага Тони Старка.

«Вернулись к истокам»: «Железное сердце» оказалось напрямую связано с первым «Железным человеком» — теперь сериал хвалят даже хейтеры

Кто забыл: Обадайя в «Железном человеке» 2008 года сначала играл роль заботливого дядюшки Старка, а потом влез в костюм Железного Бандита и попытался отправить Тони в лучший мир. MCU до сих пор считает его героем — а вот его сын, похоже, знает, как всё было на самом деле. Секрет вскрылся, когда Рири Уильямс нашла на кухне Зика… урну с прахом Обадайи. Без комментариев.

По словам шоураннера Чинаки Ходж в комментарии EW, этот поворот закладывали с самого начала — и это был не каприз сценаристов, а чётко выверенный жест:

«Фанаты ищут связи с предыдущими фильмами — и мы дали им повод, вернулись к самым истокам».

Зик в сериале — не типичный злодей. Вернее, пока он вообще не злодей — а парень, отрёкшийся от дел отца, спасающий мир по мере сил. Но мы-то знаем, как это бывает: слишком уж он умен, слишком уж интересуется биооружием, и слишком уж охотно залезает в технологии, которые не должен трогать.

В комиксах он, кстати, тот ещё маньяк — апгрейдит себя прямо до киборга, и никакой брони ему не надо — только побольше оружия. Надо ли говорить, что союз с Рири не закончится ванильной дружбой?

«Вернулись к истокам»: «Железное сердце» оказалось напрямую связано с первым «Железным человеком» — теперь сериал хвалят даже хейтеры

Сценаристы явно оставили Зику пространство для манёвра. Он и раскаялся, и не до конца честен, и вообще — классический кандидат в антигерои. А значит, шансов увидеть флэшбэк с Джеффом Бриджесом (или его цифровой копией) больше, чем можно было подумать.

Ну а пока ждём вторую половину сезона уже 1 июля — потому что Рири уже подложила Зику свинью, оставив его гаджет на месте преступления. И, если честно, мы бы не отказались взглянуть, как далеко он решится зайти.

Ранее мы писали: Темная лошадка Marvel: этот сериал назвали провалом еще до выхода, хотя напоминает смесь «Железного человека» и «Доктора Стрэнджа»

Фото: Legion-Media, кадры из сериала «Железное сердце»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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