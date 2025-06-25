«Вернулись к истокам»: «Железное сердце» оказалось напрямую связано с первым «Железным человеком» — теперь сериал хвалят даже хейтеры

Когда сериал «Железное сердце» только анонсировали, публика пожала плечами —очередной ученик Тони Старка, очередная «повесточка», все мы уже видели. Но вот прошло всего три серии, и Marvel выдал ход, который впечатлил даже тех, кто давно списал сериалы по киновселенной в утиль. В игру вступил человек, чья фамилия вызывает у фанатов MCU лёгкий нервный тик — Стейн.

Неужели тот самый? Неа — Стейн-младший. Новый персонаж Джо Макилликатти, сыгранный обаятельным Олденом Эренрайком (он же молодой Хан Соло, если вдруг забыли), оказался вовсе не простачком-ботаником, а самым настоящим Иезекилем Стейном — сыном Обадайи Стейна, первого серьёзного врага Тони Старка.

Кто забыл: Обадайя в «Железном человеке» 2008 года сначала играл роль заботливого дядюшки Старка, а потом влез в костюм Железного Бандита и попытался отправить Тони в лучший мир. MCU до сих пор считает его героем — а вот его сын, похоже, знает, как всё было на самом деле. Секрет вскрылся, когда Рири Уильямс нашла на кухне Зика… урну с прахом Обадайи. Без комментариев.

По словам шоураннера Чинаки Ходж в комментарии EW, этот поворот закладывали с самого начала — и это был не каприз сценаристов, а чётко выверенный жест:

«Фанаты ищут связи с предыдущими фильмами — и мы дали им повод, вернулись к самым истокам».

Зик в сериале — не типичный злодей. Вернее, пока он вообще не злодей — а парень, отрёкшийся от дел отца, спасающий мир по мере сил. Но мы-то знаем, как это бывает: слишком уж он умен, слишком уж интересуется биооружием, и слишком уж охотно залезает в технологии, которые не должен трогать.

В комиксах он, кстати, тот ещё маньяк — апгрейдит себя прямо до киборга, и никакой брони ему не надо — только побольше оружия. Надо ли говорить, что союз с Рири не закончится ванильной дружбой?

Сценаристы явно оставили Зику пространство для манёвра. Он и раскаялся, и не до конца честен, и вообще — классический кандидат в антигерои. А значит, шансов увидеть флэшбэк с Джеффом Бриджесом (или его цифровой копией) больше, чем можно было подумать.

Ну а пока ждём вторую половину сезона уже 1 июля — потому что Рири уже подложила Зику свинью, оставив его гаджет на месте преступления. И, если честно, мы бы не отказались взглянуть, как далеко он решится зайти.

Ранее мы писали: Темная лошадка Marvel: этот сериал назвали провалом еще до выхода, хотя напоминает смесь «Железного человека» и «Доктора Стрэнджа»