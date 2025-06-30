Одним словом докатились: «Колесо времени» официально хуже «Колец власти», хотя проблемы у них одинаковые

В Amazon решили избавиться от проекта, который сами же и похоронили.

Сериал «Колесо времени» официально закрыт — Amazon Prime Video не станет продлевать проект на четвёртый сезон. История, начавшаяся в 2021 году с громкими обещаниями и дорогим продакшеном, завершилась спустя три сезона без внятной развязки. Но самое важное — без учета мнения зрителей, ради которых всё это вообще запускалось.

Почему закрыли дорогущее фэнтези

И хотя официальная версия — «финансовая турбулентность» и перестановки в руководстве Amazon MGM после ухода Дженнифер Салке, настоящие причины кроются глубже. Остатки бюджетов явно пустили на «Кольца власти», более амбициозный, но не менее скандальный проект.

Но также сериал просто предал первоисточник.

Книги Роберта Джордана — это не просто очередной фэнтези-цикл. Это культовое произведение с богатой мифологией, продуманным до мелочей миром, сложными героями и масштабной философией о времени, судьбе и борьбе света с тьмой. Сценаристы же сериала решили переписать практически всё.

Как испортили сюжет сериала

Герои получили другие мотивации, сюжет разросся вширь, теряя смысл, а центральный персонаж — Ранд ал’Тор, Дракон Возрожденный, — в первые сезоны оказался вытеснен второстепенными героями. Серьёзные арки из книг были разбавлены плохо прописанными диалогами и сценами, не вписывающимися в логику мира.

Даже визуальная часть, хотя и дорого выглядящая, не могла компенсировать творческую путаницу. А уж линии, соответствующие модным на Западе повесткам... О них промолчим.

Критика сериала

Фанаты не узнавали любимую историю. Аудитория стремительно сокращалась — как и интерес критиков. В итоге третий сезон стал не «новым витком эпоса», а последней попыткой удержать разваливающийся проект. Самые стойкие поставили хорошие оценки, но падение интереса Amazon заметили и решили избавиться от мертвого груза, чтобы сэкономить. Впереди новые главы истории о Средиземье, расширение мира Фаллаута и Бондиана.

Судьба «Колеса времени» напоминает печальный урок для индустрии: нельзя брать культовый текст и обращаться с ним как с заготовкой для универсального контента. Когда сценаристы забывают о том, что сделало оригинал великим, не помогает ни бюджет, ни имена, ни маркетинг. За примерами далеко ходить не приходится: из самого амбициозного фэнтези «Ведьмак» от Netflix превратился в посмешище.

Бран Старк на их фоне облезлый ворон: самые сильные герои «Колеса времени».