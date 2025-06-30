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Одним словом докатились: «Колесо времени» официально хуже «Колец власти», хотя проблемы у них одинаковые

30 июня 2025 11:50
Одним словом докатились: «Колесо времени» официально хуже «Колец власти», хотя проблемы у них одинаковые

В Amazon решили избавиться от проекта, который сами же и похоронили. 

Сериал «Колесо времени» официально закрыт — Amazon Prime Video не станет продлевать проект на четвёртый сезон. История, начавшаяся в 2021 году с громкими обещаниями и дорогим продакшеном, завершилась спустя три сезона без внятной развязки. Но самое важное — без учета мнения зрителей, ради которых всё это вообще запускалось.

Почему закрыли дорогущее фэнтези

И хотя официальная версия — «финансовая турбулентность» и перестановки в руководстве Amazon MGM после ухода Дженнифер Салке, настоящие причины кроются глубже. Остатки бюджетов явно пустили на «Кольца власти», более амбициозный, но не менее скандальный проект.

Одним словом докатились: «Колесо времени» официально хуже «Колец власти», хотя проблемы у них одинаковые

Но также сериал просто предал первоисточник.

Книги Роберта Джордана — это не просто очередной фэнтези-цикл. Это культовое произведение с богатой мифологией, продуманным до мелочей миром, сложными героями и масштабной философией о времени, судьбе и борьбе света с тьмой. Сценаристы же сериала решили переписать практически всё.

Как испортили сюжет сериала

Герои получили другие мотивации, сюжет разросся вширь, теряя смысл, а центральный персонаж — Ранд ал’Тор, Дракон Возрожденный, — в первые сезоны оказался вытеснен второстепенными героями. Серьёзные арки из книг были разбавлены плохо прописанными диалогами и сценами, не вписывающимися в логику мира.

Одним словом докатились: «Колесо времени» официально хуже «Колец власти», хотя проблемы у них одинаковые

Даже визуальная часть, хотя и дорого выглядящая, не могла компенсировать творческую путаницу. А уж линии, соответствующие модным на Западе повесткам... О них промолчим.

Критика сериала

Фанаты не узнавали любимую историю. Аудитория стремительно сокращалась — как и интерес критиков. В итоге третий сезон стал не «новым витком эпоса», а последней попыткой удержать разваливающийся проект. Самые стойкие поставили хорошие оценки, но падение интереса Amazon заметили и решили избавиться от мертвого груза, чтобы сэкономить. Впереди новые главы истории о Средиземье, расширение мира Фаллаута и Бондиана.

Одним словом докатились: «Колесо времени» официально хуже «Колец власти», хотя проблемы у них одинаковые

Судьба «Колеса времени» напоминает печальный урок для индустрии: нельзя брать культовый текст и обращаться с ним как с заготовкой для универсального контента. Когда сценаристы забывают о том, что сделало оригинал великим, не помогает ни бюджет, ни имена, ни маркетинг. За примерами далеко ходить не приходится: из самого амбициозного фэнтези «Ведьмак» от Netflix превратился в посмешище.

Бран Старк на их фоне облезлый ворон: самые сильные герои «Колеса времени».

Фото: Кадр из сериала «Колесо времени»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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