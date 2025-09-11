Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Съем свои носки, если снимут не мусор»: «Колесо времени» все-таки может получить 4 сезон, но фанатам он точно не понравится

«Съем свои носки, если снимут не мусор»: «Колесо времени» все-таки может получить 4 сезон, но фанатам он точно не понравится

11 сентября 2025 08:56
«Съем свои носки, если снимут не мусор»: «Колесо времени» все-таки может получить 4 сезон, но фанатам он точно не понравится

Колесо Сансары дало полный оборот, и поклонники серии тому не рады.

Свершилось: Amazon официально отказался от прав на экранизацию саги Роберта Джордана. Казалось бы, теперь наследники писателя смогут распорядиться ими по-новому, но нет. Права на «Колесо времени» вернулись к студии iwot (бывшей Red Eagle) — и это новость, от которой фанаты хватаются за голову.

Эта компания давно приобрела репутацию худшего возможного держателя франшизы. В 2015 году она отметилась «Зимним драконом» — двадцатиминутным телефильмом сомнительного качества, снятым явно для галочки, чтобы не потерять права на «Колесо времени».

«Съем свои носки, если снимут не мусор»: «Колесо времени» все-таки может получить 4 сезон, но фанатам он точно не понравится

Купили время ночью на малозаметном канале, выдали пилот с Билли Зейном и гордо заявили:

«Экранизация состоялась!»

Фанаты до сих пор вспоминают это как издевку. Неудивительно, что Reddit взорвался.

«Права вернулись к iWoT. И я не знаю, что может быть хуже», «Не могу дождаться, когда они снимут новый дешевый “пилот” и выложат на закрытом YouTube-канале», «Съем свои носки, если они снимут не мусор», — судя по лайкам, сообщество согласно: шансов на успех нет.

Фанаты справедливо боятся, что iwot снова ограничится сомнительным «минимумом» ради сохранения прав, а не ради достойной адаптации. Amazon, при всех недостатках шоу, хотя бы вкладывался в масштаб и картинку. А здесь публика ждет очередной юридический трюк.

«Съем свои носки, если снимут не мусор»: «Колесо времени» все-таки может получить 4 сезон, но фанатам он точно не понравится

Ирония в том, что сама история «Колеса времени» вращается вокруг неизбежных повторов — все возвращается, все случается снова. Но зрители мечтали о полноценном продолжении, а получили déjà vu с Red Eagle. Ткачи Колеса времени, похоже, ткут, как хотят, но публика явно не в восторге от узора.

Ранее мы писали: До финала «Дюны» еще год, а пока ждете — вот 5 фильмов, которые держат планку Вильнева: вселенные, в которые хочется провалиться

Фото: Кадр из сериала «Колесо времени»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Топ-5 лучших за последние 30 лет сериалов по версии IMDb: убрали «Во все тяжкие», а вот свежак 2025-го попал в список Топ-5 лучших за последние 30 лет сериалов по версии IMDb: убрали «Во все тяжкие», а вот свежак 2025-го попал в список Читать дальше 13 сентября 2025
Более 18 млн зрителей в день премьеры: этот дорогущий сериал ABC изменил телевидение — ради него разбили настоящий самолет Более 18 млн зрителей в день премьеры: этот дорогущий сериал ABC изменил телевидение — ради него разбили настоящий самолет Читать дальше 13 сентября 2025
ChatGPT назвал этот сериал преемником «Игры престолов»: у него рейтинг 8.5 — и вы удивитесь, взглянув на название ChatGPT назвал этот сериал преемником «Игры престолов»: у него рейтинг 8.5 — и вы удивитесь, взглянув на название Читать дальше 13 сентября 2025
100% свежести на RT: 5 сериалов, ставших хитами в сентябре — даже долгожданная «Уэнсдэй» не попала в список 100% свежести на RT: 5 сериалов, ставших хитами в сентябре — даже долгожданная «Уэнсдэй» не попала в список Читать дальше 12 сентября 2025
«Чтобы сойти с ума, его надо иметь»: психиатр объяснил, почему в кино гениев показывают алкоголиками — от звезды «Триггера» до Бонда «Чтобы сойти с ума, его надо иметь»: психиатр объяснил, почему в кино гениев показывают алкоголиками — от звезды «Триггера» до Бонда Читать дальше 12 сентября 2025
Еще один обезумевший андроид и говорящий ксеноморф: обзор на «Муху», 6-й эпизод «Чужой: Земля» Еще один обезумевший андроид и говорящий ксеноморф: обзор на «Муху», 6-й эпизод «Чужой: Земля» Читать дальше 12 сентября 2025
«Если бы я только знала»: в каст «Дневников вампира» не взяли суперзвезду и теперь жалеют — но это была бы уже совсем другая история «Если бы я только знала»: в каст «Дневников вампира» не взяли суперзвезду и теперь жалеют — но это была бы уже совсем другая история Читать дальше 12 сентября 2025
«В каждой серии что-то особенное»: этот сериал с рейтингом 7.9 похож на «Сверхъестественное», а главный плюс — он в 2 раза короче «В каждой серии что-то особенное»: этот сериал с рейтингом 7.9 похож на «Сверхъестественное», а главный плюс — он в 2 раза короче Читать дальше 12 сентября 2025
«Это следующая “Игра престолов”»: посмотрел распиаренный «Король и завоеватель» с Костер-Вальдау и понял одно — рейтинги критиков нагло врут «Это следующая “Игра престолов”»: посмотрел распиаренный «Король и завоеватель» с Костер-Вальдау и понял одно — рейтинги критиков нагло врут Читать дальше 12 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше