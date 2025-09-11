«Съем свои носки, если снимут не мусор»: «Колесо времени» все-таки может получить 4 сезон, но фанатам он точно не понравится

Свершилось: Amazon официально отказался от прав на экранизацию саги Роберта Джордана. Казалось бы, теперь наследники писателя смогут распорядиться ими по-новому, но нет. Права на «Колесо времени» вернулись к студии iwot (бывшей Red Eagle) — и это новость, от которой фанаты хватаются за голову.

Эта компания давно приобрела репутацию худшего возможного держателя франшизы. В 2015 году она отметилась «Зимним драконом» — двадцатиминутным телефильмом сомнительного качества, снятым явно для галочки, чтобы не потерять права на «Колесо времени».

Купили время ночью на малозаметном канале, выдали пилот с Билли Зейном и гордо заявили:

«Экранизация состоялась!»

Фанаты до сих пор вспоминают это как издевку. Неудивительно, что Reddit взорвался.

«Права вернулись к iWoT. И я не знаю, что может быть хуже», «Не могу дождаться, когда они снимут новый дешевый “пилот” и выложат на закрытом YouTube-канале», «Съем свои носки, если они снимут не мусор», — судя по лайкам, сообщество согласно: шансов на успех нет.

Фанаты справедливо боятся, что iwot снова ограничится сомнительным «минимумом» ради сохранения прав, а не ради достойной адаптации. Amazon, при всех недостатках шоу, хотя бы вкладывался в масштаб и картинку. А здесь публика ждет очередной юридический трюк.

Ирония в том, что сама история «Колеса времени» вращается вокруг неизбежных повторов — все возвращается, все случается снова. Но зрители мечтали о полноценном продолжении, а получили déjà vu с Red Eagle. Ткачи Колеса времени, похоже, ткут, как хотят, но публика явно не в восторге от узора.

Ранее мы писали: До финала «Дюны» еще год, а пока ждете — вот 5 фильмов, которые держат планку Вильнева: вселенные, в которые хочется провалиться