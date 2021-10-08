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Акапулько 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Акапулько
Киноафиша Сериалы Акапулько Сезоны Сезон 1

Acapulco 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Акапулько»

В 1 сезоне сериала «Акапулько» действие происходит в середине восьмидесятых годов прошлого века. Главный герой — молодой и очень привлекательный парень по имени Максимо, который спустя долгое время наконец-то получает работу своей мечты. Вот уже долгое время он безуспешно пытался устроиться в потрясающий курортный отель, расположенный в Акапулько. Находясь на радостной волне, главный герой далеко не сразу замечает, что эта фешенебельная гостиница далеко не так прекрасна, как хотелось бы. Сможет ли Максимо привыкнуть к новым условиям жизни или навсегда разочаруется в Акапулько?

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий сериала Акапулько График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
8 октября 2021
Девушка Джесси Jessie's Girl
Сезон 1 Серия 2
8 октября 2021
Невидимое прикосновение Invisible Touch
Сезон 1 Серия 3
15 октября 2021
Безумие, именуемое любовью Crazy Little Thing Called Love
Сезон 1 Серия 4
22 октября 2021
Всю ночь напролет All Night Long
Сезон 1 Серия 5
29 октября 2021
Девушка из высшего общества Uptown Girl
Сезон 1 Серия 6
5 ноября 2021
Только для твоих глаз For Your Eyes Only
Сезон 1 Серия 7
12 ноября 2021
Раз за разом Time After Time
Сезон 1 Серия 8
19 ноября 2021
Самое прекрасное время года The Most Wonderful Time of the Year
Сезон 1 Серия 9
25 ноября 2021
Ты бы слышал, как она о тебе говорит You Should Hear How She Talks About You
Сезон 1 Серия 10
3 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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