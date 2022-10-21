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Акапулько 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Акапулько
Киноафиша Сериалы Акапулько Сезоны Сезон 2

Acapulco 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 21 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Акапулько»

Во 2 сезоне сериала Acapulco начало истории ведет в бурные 80-е. Действие происходит в солнечном и роскошном Лас-Колинасе. Главные герои переживают переходный период и полны надежд на будущее. После событий предыдущего сезона они оказываются на перепутье своей жизни. Героям предстоит пережить множество новых испытаний. Максимо еще в 80-е понимает, что ему придется бороться с самим собой и собственным сердцем. Тем временем взрослый Максимо вынужден иметь дело с последствиями своих юношеских амбиций. Он собирается решить те свои проблемы, с которыми не смог справиться в молодости.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий сериала Акапулько График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Прерви мой шаг Break My Stride
Сезон 2 Серия 1
21 октября 2022
Порази меня своим лучшим ударом Hit Me With Your Best Shot
Сезон 2 Серия 2
21 октября 2022
Дни славы Glory Days
Сезон 2 Серия 3
28 октября 2022
Любовь - это поле битвы Love is Batterfield
Сезон 2 Серия 4
4 ноября 2022
Еще один герой нам не нужен We Don't Need Another Hero
Сезон 2 Серия 5
11 ноября 2022
Голливудские ночи Hollywood Nights
Сезон 2 Серия 6
18 ноября 2022
Что-то, что не даст забыть Always Something There to Remind Me
Сезон 2 Серия 7
23 ноября 2022
Деньги меняют все Money Changes Everything
Сезон 2 Серия 8
2 декабря 2022
Сила любви The Power of Love
Сезон 2 Серия 9
9 декабря 2022
Вопреки всему Against All Odds
Сезон 2 Серия 10
16 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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