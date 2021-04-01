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Соединенные Штаты Ала 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Соединенные Штаты Ала
Киноафиша Сериалы Соединенные Штаты Ала Сезоны Сезон 1

United States of Al
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Соединенные Штаты Ала»

В 1 сезоне сериала «Соединённые Штаты Ала» бывший морпех Райли возвращается со службы в Огайо. Ему с трудом удается адаптироваться в условиях гражданской жизни. При этом мужчина искренне стремится помочь своим родным в решении сложных житейских вопросов. Жизнь главного героя меняется после встречи с парнем по имени Авальмир. Он уехал из Афганистана, где занимался переводами, чтобы обрести счастье на американской земле. Ал знакомит Райли с друзьями, и жизнь морского пехотинца превращается в увлекательное приключение.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий сериала Соединенные Штаты Ала График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Pilot
Сезон 1 Серия 1
1 апреля 2021
Repair/Tarmim
Сезон 1 Серия 2
8 апреля 2021
Shorts/Neykar
Сезон 1 Серия 3
15 апреля 2021
Spinach/Sabzi
Сезон 1 Серия 4
22 апреля 2021
Homesick/Deghyat
Сезон 1 Серия 5
29 апреля 2021
Fundraiser/Baspana Towlawal
Сезон 1 Серия 6
6 мая 2021
Car/Motar
Сезон 1 Серия 7
13 мая 2021
Roht/Sweet Bread
Сезон 1 Серия 8
20 мая 2021
Birthday/Kaleeza
Сезон 1 Серия 9
27 мая 2021
Matchmaker/Roybar
Сезон 1 Серия 10
3 июня 2021
Blackout/Parchawi
Сезон 1 Серия 11
10 июня 2021
Dog/Spai
Сезон 1 Серия 12
17 июня 2021
Help/Komak
Сезон 1 Серия 13
24 июня 2021
График выхода всех сериалов
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