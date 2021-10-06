Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Пять Хуан 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Пять Хуан
Киноафиша Сериалы Пять Хуан Сезоны Сезон 1

La Venganza de las Juanas 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 18
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пять Хуан»

В 1 сезоне сериала «Пять Хуан» в одном из отелей Канкуна пять женщин, которые принадлежат к разным социальным сословиям, неожиданно выясняют, что у каждой из них есть схожее родимое пятно на теле. Помимо этого, все они являются обладательницами одного и того же имени Хуана. Женщины решаются сделать генетическую экспертизу, чтобы проверить, являются ли они кровными родственниками. Героиням предстоит узнать много нового о своем прошлом и распутать трагическую паутину лжи, связанную с известным политиком.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Пять Хуан График выхода всех сериалов
Сезон 1
Отголоски Réplicas
Сезон 1 Серия 1
6 октября 2021
98%
Сезон 1 Серия 2
6 октября 2021
Секреты не умирают Los secretos no mueren
Сезон 1 Серия 3
6 октября 2021
План Б Plan B
Сезон 1 Серия 4
6 октября 2021
30 дней Treinta días
Сезон 1 Серия 5
6 октября 2021
Федерико Federico
Сезон 1 Серия 6
6 октября 2021
Ночные кошмары Pesadillas
Сезон 1 Серия 7
6 октября 2021
Идеальный мужчина Un tipo perfecto
Сезон 1 Серия 8
6 октября 2021
Еще одна ночь Otra hija
Сезон 1 Серия 9
6 октября 2021
Слишком поздно Demasiado tarde
Сезон 1 Серия 10
6 октября 2021
Подарок El regalo
Сезон 1 Серия 11
6 октября 2021
Просто брат и сестра Hermanos y nada más que eso
Сезон 1 Серия 12
6 октября 2021
Тонкости Sutilezas
Сезон 1 Серия 13
6 октября 2021
Опасный человек Un tipo peligroso
Сезон 1 Серия 14
6 октября 2021
Слишком поздно Demasiado tarde
Сезон 1 Серия 15
6 октября 2021
Посылка El paquete
Сезон 1 Серия 16
6 октября 2021
Костер La fogata
Сезон 1 Серия 17
6 октября 2021
Хуаны Las Juanas
Сезон 1 Серия 18
6 октября 2021
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Я был в шоке»: боссы DC хотят вернуть Кавилла в свою киновселенную, но далеко не Суперменом — актеру уже нашли идеальную роль
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Оппенгеймер из мира Marvel»: критик рассказал, чего ждать от «Фантастической четверки», и заслужила ли она 88% «свежести»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше