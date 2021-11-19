В 1 сезоне 1 серии сериала «Зов ада» перепуганные прохожие видят, как потусторонние животные нападают на человека и убивают его посреди бела дня. Чон Цзиньсу делает громкое заявление. Он убежден, что в ад отправится только тот, кто грешен.
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