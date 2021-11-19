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Киноафиша Сериалы Зов ада Сезоны Сезон 1 Серия 1

Зов ада 2021 1 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Зов ада»
1 эпизод
Сезон 1 / Серия 1 19 ноября 2021
2 эпизод
Сезон 1 / Серия 2 19 ноября 2021
3 эпизод
Сезон 1 / Серия 3 19 ноября 2021
4 эпизод
Сезон 1 / Серия 4 19 ноября 2021
5 эпизод
Сезон 1 / Серия 5 19 ноября 2021
6 эпизод
Сезон 1 / Серия 6 19 ноября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Зов ада» перепуганные прохожие видят, как потусторонние животные нападают на человека и убивают его посреди бела дня. Чон Цзиньсу делает громкое заявление. Он убежден, что в ад отправится только тот, кто грешен.

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