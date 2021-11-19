В 1 сезоне 4 серии сериала «Зов ада» Пэ Енджэ отправляется вместе со своим сослуживцем к рыбацкой пристани. Там они оказываются свидетелями чудовищной ситуации. Перед их глазами – небывалое зрелище. Ангел-пророк появился в неожиданном месте.
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