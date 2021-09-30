В 1 сезоне 5 серии сериала «Луна-парк» не без поддержки одной из героинь Симоне все-таки принимает крайне важное для себя решение. Антонио неожиданно получает автомобиль своей мечты, а Миранда продолжает сходить с ума от разъедающего ее волнения.
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