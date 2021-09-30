В 1 сезоне 2 серии сериала «Луна-парк» богатая семья Розы решает пригласить Маттео и Симоне на ужин в свой шикарнейший дом. Неожиданно для всех это мероприятие оборачивается настоящей катастрофой. Нора неожиданно ссорится с бабушкой.
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