«Луна-парк» — итальянский сериал, созданием которого занималась американская студия Netflix. Действие шоу происходит в середине шестидесятых годов, в городе Риме. Главная героиня, дочь весьма богатых и известных людей, отправляется вместе со своими друзьями на ярмарку, чтобы прокатиться на качелях, поесть сладостей и хорошо провести время. По ходу развития событий она забредает в палатку к гадалке, которая оказывается совсем юной и совершенно не похожей на цыганку. Главная героиня задает ей самый важный вопрос в своей жизни: «Где находится ее пропавшая сестра?»