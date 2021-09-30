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Киноафиша Сериалы Луна-парк
Луна-парк (2021 - …) Luna Park 18+
Год выпуска 2021
Страна Италия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 51 минута
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 5 часов 6 минут
О чем сериал

«Луна-парк» — итальянский сериал, созданием которого занималась американская студия Netflix. Действие шоу происходит в середине шестидесятых годов, в городе Риме. Главная героиня, дочь весьма богатых и известных людей, отправляется вместе со своими друзьями на ярмарку, чтобы прокатиться на качелях, поесть сладостей и хорошо провести время. По ходу развития событий она забредает в палатку к гадалке, которая оказывается совсем юной и совершенно не похожей на цыганку. Главная героиня задает ей самый важный вопрос в своей жизни: «Где находится ее пропавшая сестра?»

Луна-парк - трейлер
Луна-парк
трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Изабелла Агиллар
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Фабриция Сакки
Фабриция Сакки
Паоло Калабрези
Паоло Калабрези
Томмазо Раньо
Джулио Корсо
Гульельмо Поджи
Гульельмо Поджи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Луна-парк - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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