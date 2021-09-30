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Луна-парк 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Луна-парк
Киноафиша Сериалы Луна-парк Сезоны Сезон 1

Luna Park 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 6 минут
О чем 1-й сезон сериала «Луна-парк»

В 1 сезоне сериала «Луна-парк» сюжет шоу происходит в итальянском Риме в шестидесятых годах прошлого века. Главная героиня — молодая девушка, выросшая в цирке. Волею судьбы она узнает о том, что является дочерью богатых и весьма обеспеченных людей, представителей высшего общества. Внезапное открытие девушке позволяет сделать ее сестра, пришедшая в один прекрасный день на ярмарку, где проходили цирковые представления. Неожиданные события полностью меняют жизнь главной героини, которая, как оказалось, совсем не знает себя и свое наследие.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий сериала Луна-парк График выхода всех сериалов
Сезон 1
Бабочка Farfalla
Сезон 1 Серия 1
30 сентября 2021
Мокамбо Mocambo
Сезон 1 Серия 2
30 сентября 2021
Фотографии Fotografie
Сезон 1 Серия 3
30 сентября 2021
Стелла Stella
Сезон 1 Серия 4
30 сентября 2021
Фотоувеличение Blow-up
Сезон 1 Серия 5
30 сентября 2021
Полет Volare
Сезон 1 Серия 6
30 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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