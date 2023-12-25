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Манюня 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала Манюня
Киноафиша Сериалы Манюня Сезоны Сезон 3

Манюня 6+
Название Сезон 3
Премьера сезона 25 декабря 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Манюня»

В 3-м сезоне сериала «Манюня» Наринэ и Манюня по-прежнему лучшие подруги, которые постоянно попадают в нелепые и забавные ситуации, а потом получают заслуженное наказание от грозной Ба. Всем, кто уже успел узнать и полюбить смешных подружек-хулиганок Нару и Манюню, суровую, но обаятельную Ба – бабушку Манюни и ораву их шумных и несуразных родственников, не приходится сомневаться в их находчивости. А если вы думаете, что знаете, на что способны две девчонки младшего школьного возраста, которым не сидится на месте и хочется провести детство так, чтобы ни одна его минута не прошла скучно, то вы еще ничего не знаете!

Рейтинг сериала

9.1
Оцените 11 голосов
7.3 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Манюня» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 3 Серия 1
25 декабря 2023
Серия 2
Сезон 3 Серия 2
26 декабря 2023
Серия 3
Сезон 3 Серия 3
27 декабря 2023
Серия 4
Сезон 3 Серия 4
28 декабря 2023
Серия 5
Сезон 3 Серия 5
29 декабря 2023
Серия 6
Сезон 3 Серия 6
30 декабря 2023
Серия 7
Сезон 3 Серия 7
31 декабря 2023
Серия 8
Сезон 3 Серия 8
1 января 2024
Серия 9
Сезон 3 Серия 9
2 января 2024
Серия 10
Сезон 3 Серия 10
3 января 2024
График выхода всех сериалов
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