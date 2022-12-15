Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Манюня 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Манюня
Киноафиша Сериалы Манюня Сезоны Сезон 2

Манюня 6+
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Манюня»

Во 2 сезоне сериала «Манюня» действие происходит в конце 70-х годов. Приключения армянских девчонок Наринэ и Манюни продолжаются. Они подружились в то время, когда вместе выступали в хоре. Под девочками проломилась сцена — так и началась их дружба. Наринэ живет в полной семье — с матерью, отцом и сестрами, а у Манюни есть только бабушка по имени Роза, которую внучка окрестила просто Ба. Это дама преклонных лет с весьма необычным характером. Вместе девочки постоянно попадают в забавные ситуации, справляются со множеством испытаний, узнают цену дружбе и предательству, а также постепенно взрослеют.

Рейтинг сериала

9.1
Оцените 11 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Манюня» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
15 декабря 2022
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
15 декабря 2022
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
22 декабря 2022
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
22 декабря 2022
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
29 декабря 2022
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
29 декабря 2022
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
5 января 2023
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
5 января 2023
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
12 января 2023
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
12 января 2023
График выхода всех сериалов
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Этот сериал захватил весь мир и перевалил за 20 миллионов просмотров: для британцев это большая редкость
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости
Что, опять? Создатели «Фишера» окончательно определились с будущим сериала — и далеко не все фанаты оценят такое решение
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Я был в шоке»: боссы DC хотят вернуть Кавилла в свою киновселенную, но далеко не Суперменом — актеру уже нашли идеальную роль
«Оппенгеймер из мира Marvel»: критик рассказал, чего ждать от «Фантастической четверки», и заслужила ли она 88% «свежести»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше