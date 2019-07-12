Во 2 сезоне 12 серии мультсериала «Трое с небес: Истории Аркадии» остается несколько часов до того, как стержень Гейлина интегрируется в Морандо. Тем временем капитан Кубриц нападает на людей во время киносеанса, чтобы выманить Тарронов из укрытия.