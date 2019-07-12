Во 2 сезоне 1 серии мультсериала «Трое с небес: Истории Аркадии» Ажа прощает Варватеса и при помощи Стива отправляется на его поиски. В то же время Илай убеждает Тоби следить за Ажей и Крелом, которые, по его мнению, опасные пришельцы.