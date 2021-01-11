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Миша портит все (2020), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Миша портит все
Киноафиша Сериалы Миша портит все Сезоны Сезон 2

Миша портит все 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 11 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 17
Продолжительность сезона 7 часов 5 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Миша портит все»

Во 2 сезоне шоу «Миша портит все» умник Миша в лице Михаила Галустяна продолжает спасать среднестатистическую семью от предрассудков. Антону не нравится летать на самолетах, а Ира боится паутины. У каждого из нас есть свои страхи. Миша знает все о том, как появляются фобии у людей и как с ними справиться. Все родители очень любят своих отпрысков и согласны опекать их до зрелого возраста. Но должны ли они так сильно волноваться? Мише все известно о чрезмерно заботливых родителях и их детях. Антон убежден, что Витя отлично играет в футбол только потому, что у него гены Антона. Но у Мишы своя версия...

Рейтинг шоу

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3.9 IMDb
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Список серий телешоу Миша портит все График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 01
Сезон 2 Серия 1
11 января 2021
Серия 02
Сезон 2 Серия 2
11 января 2021
Серия 03
Сезон 2 Серия 3
12 января 2021
Серия 04
Сезон 2 Серия 4
13 января 2021
Серия 05
Сезон 2 Серия 5
14 января 2021
Серия 06
Сезон 2 Серия 6
18 января 2021
Серия 07
Сезон 2 Серия 7
19 января 2021
Серия 08
Сезон 2 Серия 8
20 января 2021
Серия 09
Сезон 2 Серия 9
21 января 2021
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
25 января 2021
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
26 января 2021
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
27 января 2021
Серия 13
Сезон 2 Серия 13
28 января 2021
Серия 14
Сезон 2 Серия 14
1 февраля 2021
Серия 15
Сезон 2 Серия 15
2 февраля 2021
Серия 16
Сезон 2 Серия 16
3 февраля 2021
Серия 17
Сезон 2 Серия 17
4 февраля 2021
График выхода всех сериалов
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