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Миша портит все (2020), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Миша портит все
Киноафиша Сериалы Миша портит все Сезоны Сезон 1

Миша портит все 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 25 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Миша портит все»

В 1 сезоне шоу «Миша портит все» в каждом эпизоде приставучий гений Миша приходит на выручку среднестатистической семье Горшковых. От пытается спасти их от «разводов» маркетологов, развенчивает стереотипы и учит адаптироваться в современном мире. Впервые Миша появляется в семье Горшковых на свадьбе сестры Иры, где рассказывает о свадебных традициях и мифах. В следующем выпуске Антон приходит в офис и, как всегда, приносит всем кофе. Но тут появляется Миша и делится своими знаниями о вреде кофеина и пластика. Затем Антон отправляется с детьми к родителям Ирины на дачу. Бабушке с дедом не нравится, что дети вечно сидят в гаджетах...

Рейтинг шоу

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3.9 IMDb
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Список серий телешоу Миша портит все График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
13 апреля 2020
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
13 апреля 2020
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
14 апреля 2020
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
15 апреля 2020
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
16 апреля 2020
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
20 апреля 2020
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
20 апреля 2020
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
21 апреля 2020
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
22 апреля 2020
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
23 апреля 2020
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
27 апреля 2020
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
27 апреля 2020
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
27 апреля 2020
График выхода всех сериалов
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