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Убийства в одном здании 2021, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Убийства в одном здании
Киноафиша Сериалы Убийства в одном здании Сезоны Сезон 3

Only Murders in the Building
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 8 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Убийства в одном здании»

В 3 сезоне сериала «Убийства в одном здании» захватывающая детективная история продолжается. Оливер, Мейбл и Чарльз вместе жили в элитном доме в центральном районе  большого города, но не были знакомы. Однако случившаяся череда убийств сблизила этих людей. Напомним, в предыдущем сезоне главные герои пытаются отыскать того, кто ответственен за гибель главы многоквартирного дома «Аркония» Банни Фолгер. Все осложнялось тем, что сами они являются подозреваемыми в этом преступлении. Троица постоянно сталкивалась с негативным отношением со стороны окружающих, но не оставляли попыток докопаться до истины.

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий сериала Убийства в одном здании График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Шоу должно... The Show Must...
Сезон 3 Серия 1
8 августа 2023
Ритм продолжается The Beat Goes On
Сезон 3 Серия 2
8 августа 2023
Хватай носовые платки Grab Your Hankies
Сезон 3 Серия 3
15 августа 2023
Белая комната The White Room
Сезон 3 Серия 4
22 августа 2023
Ах, любовь! Ah, Love!
Сезон 3 Серия 5
29 августа 2023
Призрачный свет Ghost Light
Сезон 3 Серия 6
5 сентября 2023
Кобро Cobro
Сезон 3 Серия 7
12 сентября 2023
Ситцпроб Sitzprobe
Сезон 3 Серия 8
19 сентября 2023
Тридцать Thirty
Сезон 3 Серия 9
26 сентября 2023
Премьера Opening Night
Сезон 3 Серия 10
3 октября 2023
График выхода всех сериалов
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