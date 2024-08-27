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Убийства в одном здании 2021, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Убийства в одном здании
Киноафиша Сериалы Убийства в одном здании Сезоны Сезон 4

Only Murders in the Building
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 27 августа 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Убийства в одном здании»

В 4-м сезоне сериала «Убийства в одном здании» эксцентричное трио возьмется за раскрытие очередного преступления. Еще недавно между основателями нашумевшего тру-крайм-подкаста не было ничего общего. Престарелый актер Чарльз, в далеком прошлом исполнивший роль в популярном телесериале, никак не мог выйти из приклеившегося к нему образа. Некогда известный бродвейский режиссер Оливер с трудом сводил концы с концами и пытался наладить взаимоотношения с сыном, тогда как молодая Мэйбл безуспешно искала свое место в жизни. Непохожих друг на друга людей объединило убийство, произошедшее на территории их общего дома. Раскрыв несколько громких преступлений, прославившиеся на весь Нью-Йорк подкастеры берутся за новое дело.

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий сериала Убийства в одном здании График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Однажды на Западе Once Upon a Time in the West
Сезон 4 Серия 1
27 августа 2024
Врата рая Gates of Heaven
Сезон 4 Серия 2
3 сентября 2024
Двое на дороге Two for the Road
Сезон 4 Серия 3
10 сентября 2024
Каскадер The Stunt Man
Сезон 4 Серия 4
17 сентября 2024
Адаптация Adaptation
Сезон 4 Серия 5
24 сентября 2024
Фотоувеличение Blow-Up
Сезон 4 Серия 6
1 октября 2024
Долина кукол Valley of the Dolls
Сезон 4 Серия 7
8 октября 2024
Спасательная шлюпка Lifeboat
Сезон 4 Серия 8
15 октября 2024
Побег с планеты Клонго Escape from Planet Klongo
Сезон 4 Серия 9
22 октября 2024
Свадьба моего лучшего друга My Best Friend's Wedding
Сезон 4 Серия 10
29 октября 2024
График выхода всех сериалов
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