В 3 сезоне сериала «Убийства в одном здании» захватывающая детективная история продолжается. Оливер, Мейбл и Чарльз вместе жили в элитном доме в центральном районе большого города, но не были знакомы. Однако случившаяся череда убийств сблизила этих людей. Напомним, в предыдущем сезоне главные герои пытаются отыскать того, кто ответственен за гибель главы многоквартирного дома «Аркония» Банни Фолгер. Все осложнялось тем, что сами они являются подозреваемыми в этом преступлении. Троица постоянно сталкивалась с негативным отношением со стороны окружающих, но не оставляли попыток докопаться до истины.