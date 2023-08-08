Menu
Only Murders in the Building 2021, season 3

Only Murders in the Building season 3 poster
Season premiere 8 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Only Murders in the Building" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Убийства в одном здании» захватывающая детективная история продолжается. Оливер, Мейбл и Чарльз вместе жили в элитном доме в центральном районе  большого города, но не были знакомы. Однако случившаяся череда убийств сблизила этих людей. Напомним, в предыдущем сезоне главные герои пытаются отыскать того, кто ответственен за гибель главы многоквартирного дома «Аркония» Банни Фолгер. Все осложнялось тем, что сами они являются подозреваемыми в этом преступлении. Троица постоянно сталкивалась с негативным отношением со стороны окружающих, но не оставляли попыток докопаться до истины.

Series rating

8.2
Rate 13 votes
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
The Show Must...
Season 3 Episode 1
8 August 2023
The Beat Goes On
Season 3 Episode 2
8 August 2023
Grab Your Hankies
Season 3 Episode 3
15 August 2023
The White Room
Season 3 Episode 4
22 August 2023
Ah, Love!
Season 3 Episode 5
29 August 2023
Ghost Light
Season 3 Episode 6
5 September 2023
Cobro
Season 3 Episode 7
12 September 2023
Sitzprobe
Season 3 Episode 8
19 September 2023
Thirty
Season 3 Episode 9
26 September 2023
Opening Night
Season 3 Episode 10
3 October 2023
