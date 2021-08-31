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Убийства в одном здании 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Убийства в одном здании
Киноафиша Сериалы Убийства в одном здании Сезоны Сезон 1

Only Murders in the Building
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Убийства в одном здании»

В 1 сезоне сериала «Убийства в одном здании» история фокусируется на трех жителях манхэттенской многоэтажки — Чарльзе, Оливере и Мэйбл. Главных героев объединяет общее хобби — любовь к различным криминальным историям. Когда в доме происходит загадочное убийство, трое соседей объединяются для совместного расследования этого дела. Сначала команда пытается узнать побольше о прошлом жертвы, а потом начинает допрос возможных свидетелей трагедии. По ходу дела выясняется, что Мэйбл что-то скрывает от своих друзей.

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий сериала Убийства в одном здании График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Настоящее преступление True Crime
Сезон 1 Серия 1
31 августа 2021
Кто такой Тим Коно? Who Is Tim Kono?
Сезон 1 Серия 2
31 августа 2021
Насколько хорошо вы знаете своих соседей? How Well Do You Know Your Neighbors?
Сезон 1 Серия 3
31 августа 2021
Жало The Sting
Сезон 1 Серия 4
7 сентября 2021
Закручиваться Twist
Сезон 1 Серия 5
14 сентября 2021
Защищать и служить To Protect and Serve
Сезон 1 Серия 6
21 сентября 2021
Мальчик из 6B The Boy from 6B
Сезон 1 Серия 7
28 сентября 2021
Фанфики Fan Fiction
Сезон 1 Серия 8
5 октября 2021
Двойное время Double Time
Сезон 1 Серия 9
12 октября 2021
Открыть и закрыть Open and Shut
Сезон 1 Серия 10
19 октября 2021
График выхода всех сериалов
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