«Властелин колец: Кольца власти»: Рецензия Киноафиши

Задолго до того, как Кольца власти были выкованы, в Средиземье жило зло, и имя ему было Моргот, владыка тьмы. Когда-то, еще в начале Первой эпохи, высшие эльфы-нолдор покинули благословенные земли Амана и отправились на восток, в Средиземье, чтобы отомстить могущественнейшему из валар за смерть Феанора — искуснейшего кузнеца во всем мире, смастерившего сильмарилли, хранящие свет уничтоженных перводрев.

В итоге Моргот ценой страданий и смертей тысяч был повержен, наступила эра благоденствия, тьма, как казалось, навсегда покинула мир. Но пепел, оставшийся от павших в боях, стучал в сердцах некоторых и не позволял им забыть о прошлом. Одной из них была Галадриэль (Морвет Кларк), потерявшая всех своих братьев в битвах с Морготом и его прислужником Сауроном, скрывшимся после поражения своего хозяина. Именно с ее рассказа (лишь отчасти соответствующего книжному канону Толкина) о прошлом и начинается пилотная серия «Колец власти».

Властелин колец: Кольца власти

В настоящем же она во главе крошечного отряда штурмует северные пределы Средиземья в поисках Саурона — по сюжету сериала, он убил ее брата. Впрочем, никто, кроме нее, не хочет верить, что зло еще живо, даже нынешний король эльфов-нолдор Гиль-Галад (Бенджамин Уокер) и его глашатай и спичрайтер Элронд (Роберт Арамайо).

Властелин колец: Кольца власти

Вообще же, две первые серии «Колец власти» только расставляют многочисленные фигуры на доске, которые или самодовольно стоят на месте (тот же Гиль-Галад), или только делают первый шаг часто в сторону, а не вперед (эльф-разведчик Арондир). В этом смысле пилот похож на расширенный трейлер сериала, большинство сцен из которого вошли в первый и второй эпизоды.

Властелин колец: Кольца власти

Галадриэль, встретившая в море человека по имени Хэльбранд (Чарли Викерз); любовь эльфа Арондира (Исмаэль Крус Кордова), стерегущего восточные пределы известного Средиземья, и женщины Бронвин (Назанин Бониади), местной целительницы; встреча Эльронда с гномьим принцем Дуриным (Овайн Артур) и его женой Дисой (София Номвете); племя любопытных предков хоббитов-мохноногов и упавший с неба незнакомец (Дэниэл Вейман) — всё это мы уже видели, так что сюрпризов первые серии не содержат. Они скорее служат разъяснительным комментарием к трейлеру. Проще говоря, «Кольца власти» — в отличие от «Дома дракона», сравнения с которым, вероятно, неизбежны — стартовали очень медленно, с длинной двухсерийной экспозиции и почти без интриги. Зло, пока обезличенное, все же проснулось и начало шевелиться на востоке (вот сюрприз!), а если говорить о частностях, то самой большой загадкой пока остается тот самый посланец небес, приземлившийся на землю в виде пылающего шара – одновременно опасный и безобидный, он становится предметом забот Нори (Маркелла Кавена), девушки из племени мохноногов.

Властелин колец: Кольца власти

Перед премьерой «Колец власти» многие поклонники мира, созданного Толкиным, разделяли пессимистические предчувствия в отношении сериала. Их беспокоили безбородые гномихи, коротковолосые и смуглые эльфы и прочее. Самое странное, однако, что пока даже уже вышедшие серии не способны ни подтвердить их опасения, ни разубедить в них. Да, у Дисы действительно сложно разглядеть растительность на лице, но что более важно, «Кольца» пока оставляют после себя странный и тяжелый металлический привкус. По ощущениям они холодны как лед, а история плоска, как карта Средиземья. Впрочем, делать выводы пока рано – впереди еще шесть эпизодов.