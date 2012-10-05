Jessie 2011 - 2015 season 2
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Filming locations
Jessie
6+
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
5 October 2012
Production year
2012
Number of episodes
27
Runtime
12 hours 36 minutes
Series rating
6.1
11
11
votes
6.2
IMDb
"Jessie" season 2 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
The Whining
Season 2
Episode 1
5 October 2012
Green-Eyed Monsters
Season 2
Episode 2
26 October 2012
Make New Friends But Hide the Old
Season 2
Episode 3
2 November 2012
101 Lizards
Season 2
Episode 4
9 November 2012
Trashin' Fashion
Season 2
Episode 5
30 November 2012
Austin & Jessie & Ally All Star New Year
Season 2
Episode 6
7 December 2012
The Trouble with Jessie
Season 2
Episode 7
11 January 2013
Say Yes to the Messy Dress
Season 2
Episode 8
18 January 2013
Teacher's Pest
Season 2
Episode 9
1 February 2013
Jessie's Big Break
Season 2
Episode 10
15 February 2013
Pain in the Rear Window
Season 2
Episode 11
1 March 2013
Toy Con
Season 2
Episode 12
8 March 2013
To Be Me or Not to Be Me
Season 2
Episode 13
5 April 2013
Why Do Foils Fall in Love?
Season 2
Episode 14
19 April 2013
Kids Don't Wanna Be Shunned
Season 2
Episode 15
26 April 2013
All the Knight Moves
Season 2
Episode 16
3 May 2013
We Don't Need No Stinkin' Badges
Season 2
Episode 17
7 June 2013
Somebunny's in Trouble
Season 2
Episode 18
21 June 2013
Punch Dumped Love
Season 2
Episode 19
28 June 2013
Quitting Cold Koala
Season 2
Episode 20
5 July 2013
Panic Attack Room
Season 2
Episode 21
5 July 2013
Throw Momma from the Terrace
Season 2
Episode 22
12 July 2013
The Jessie-nator: Grudgement Day
Season 2
Episode 23
26 July 2013
Diary of a Mad Newswoman
Season 2
Episode 24
9 August 2013
Break-Up and Shape-Up
Season 2
Episode 25
23 August 2013
G.I. Jessie (1)
Season 2
Episode 26
13 September 2013
G.I. Jessie (2)
Season 2
Episode 27
13 September 2013
