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Душегубы 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Душегубы
Киноафиша Сериалы Душегубы Сезоны Сезон 1

Душегубы 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Душегубы»

В 1 сезоне сериала «Душегубы» сюжет разворачивается в начале восьмидесятых годов, на территории Белорусской республики. Представитель дорожной службы неожиданно пропадает во время поездки по лесной трассе. По слухам, в этом регионе обитает банда грабителей. Делом начинает заниматься следственный комитет, в частности, представитель управления по имени Михаил. Во время поисков сотрудники правоохранительных органов случайно натыкаются на труп неизвестной девушки. Михаил убежден, что пропажа его коллеги и гибель девушки как-то связаны. Однако его коллега из Минска — талантливый следователь Леонид — не разделяет его мнения...

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Душегубы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
31 мая 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
31 мая 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 июня 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 июня 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
2 июня 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
2 июня 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
3 июня 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
3 июня 2021
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
4 июня 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
4 июня 2021
График выхода всех сериалов
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