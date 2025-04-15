Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Душегубы Статьи

Статьи о сериале «Душегубы»

Статьи о сериале «Душегубы» Вся информация о сериале
«Прототип маньяка из второго сезона реален»: «Душегубы» теперь будут напоминать историю Ганнибала Лектера
«Прототип маньяка из второго сезона реален»: «Душегубы» теперь будут напоминать историю Ганнибала Лектера Но история станет еще мрачнее и испытает зрителей на прочность. 
Написать
15 апреля 2025 08:56
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше